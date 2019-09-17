«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Лионом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча соперников по группе G прошла на арене «Стад де Люмьер» во Франции и завершилась со счетом 1:1.

Счет открыл в конце первого тайма Сердар Азмун. Нападающий сине-бело-голубых с центра штрафной поразил ворота «Лиона» на 41-й минуте матча.

Ответный гол в ворота «Зенита» был забит с пенальти. Только что вышедший на замену Магомед Оздоев в своей штрафной свалил с ног Мемфиса Депая. Голландский нападающий «Лиона» точно исполнил одиннадцатиметровый и сравнял счет.

Во втором туре «Зенит» на своем поле сыграет с португальской «Бенфикой». «Лиону» на выезде встретится с немецким «РБ Лейпциг». Оба матча состоятся 2 октября.