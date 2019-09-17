Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира
Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнении с мячом, второе место заняла ее сестра Арина.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: BEAUTIFUL SPORTSU, Fassbender Globallookpress
Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Дина завоевала медаль высшей пробы. Россиянка в финале с программой «Половецкие пляски» показала результат в 23,500 балла, и теперь она - девятикратная чемпионкой мира.
Всего несколько сотых уступила ей сестра-близнец Арина Аверина (23,050 балла) - ей досталось серебро.
Третьей стала израильтянка Линой Ашрам с результатом 22,400 балла.
Ранее на турнире лучший результат в упражнениях с обручем показала россиянка Екатерина Селезнева, Дина Аверина взяла в этой дисциплине бронзу.
Чемпионат мира завершится 22 сентября.