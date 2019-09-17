Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира

Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

Дина завоевала медаль высшей пробы. Россиянка в финале с программой «Половецкие пляски» показала результат в 23,500 балла, и теперь она - девятикратная чемпионкой мира.

Всего несколько сотых уступила ей сестра-близнец Арина Аверина (23,050 балла) - ей досталось серебро.

Третьей стала израильтянка Линой Ашрам с результатом 22,400 балла.

Ранее на турнире лучший результат в упражнениях с обручем показала россиянка Екатерина Селезнева, Дина Аверина взяла в этой дисциплине бронзу.

Чемпионат мира завершится 22 сентября.