В Китае представили талисманы Олимпиады и Паралимпиады-2022
Зимние Олимпийские игры в 2022 году пройдут в феврале, а Паралимпиада - в марте.
© Видео: Beijing 2022, Twitter © Фото: Beijing 2022, Twitter
Панда в ледяном костюме и с золотым сердцем стала официальным талисманом зимней Олимпиады в Пекине 2022 года.
Сегодня сказочное животное представил оргкомитет главных стартов четырехлетья. Имя этого персонажа - Бин Дунь-дунь. По задумке организаторов, он олицетворяет несгибаемый олимпийский дух.
Талисманом Паралимпиады стал традиционный китайский фонарик Сюэ Жун-жун. Как говорят в Поднебесной, это символ чистоты зимних видов спорта.
Зимние Олимпийские игры в 2022 году пройдут в феврале, а Паралимпиада - в марте.