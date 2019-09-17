Тренер Кокорина и Мамаева в колонии рассказал, в какие клубы хотят футболисты

Футбольный тренер Александр Петренко, который судил матчи Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонии в Белгородской области, рассказал, где будут играть бывшие заключенные.

Как рассказал Петренко, 15 сентября после матча против офицерского состава колонии он беседовал с Кокориным.

«Саша говорит, что будет в ближайшее время, грубо говоря, стажироваться в "Сочи". Пашу хочет "Галатасарай", не знаю, как они смогут совместить этот вариант с условиями УДО», - рассказал тренер в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам Петренко, Кокорин сейчас находится в полном порядке. Также тренер спросил у футболиста, как он играет без наколенника, на что Кокорин ответил, что с ним все нормально.

«Мамаев тоже хорош. У них было все наиграно, Мамаев не глядя отдает передачу, Кокорин принимает и забивает красавец-гол. И влет, и сверху», - отметил Петренко.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев сегодня, 17 сентября, вышли на свободу по УДО.

Спортсмены были осуждены после двух драк в центре Москвы в октябре 2018 года. Суд отправил братьев Кокориных в колонию на 1 год и 6 месяцев, а Мамаева - на 1 год и 5 месяцев.