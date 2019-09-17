«Я как все, только ходить не могу»: жизнь экс-вратаря Мандрыкина после страшной аварии

Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка РФ и Кубка УЕФА в составе ЦСКА Вениамин Мандрыкин навсегда прикован к постели. Жизнь на «до» и «после» разделилась ночью с 9 на 10 ноября 2010 года. Тогда в Брянске Вениамин уходил на своей машине Porsche Cayenne от ГИБДД и на скорости 200 км/ч врезался в дерево. В автомобиле находились еще четыре человека: два игрока «Динамо» и две девушки. Сильнее всех пострадал сам Мандрыкин. Он сломал позвоночник и повредил спинной мозг.

Он провел полтора месяца в медикаментозной коме, затем последовали операция и реабилитационные центры. Но добиться удалось лишь частичной работы рук.

«Со временем часть нервных клеток восстановилась. Могу теперь поднимать руки за счет плеч, почесать лицо. Но кисти и пальцы без движения остаются. На большее надеяться не стоит: человечество еще не придумало, как восстанавливать после травм спинного мозга», - рассказывает Вениамин.

Он посчитал, что с помощью реабилитаций «что могло, то уже разработалось», и больше улучшений не может быть. А значит, нет смысла «напрягать остальных».

«Последний раз на улице пять лет назад был. Больше не хочу. Окно открыл в комнате - считай, что гуляешь», - говорит бывший вратарь.

А кроме этого остались сон, еда и телевизор. Говорит, что раньше пытался книги читать, но для этого нужно просить маму или сестру, которые за ним ухаживают. Ведь сам он не может даже перевернуть страницу. Даже говорить трудно - приходится это делать на вдохе.

«Четыре месяца был на ИВЛ. Было опасение, что не смогу сам дышать. У меня разлетелся четвертый шейный позвонок, отвечающий как раз за дыхательную систему. Если бы не восстановилась способность дышать самому, уже умер бы, скорее всего. Ведь из-за дырки в легких, куда вставляется трубка, постоянно попадает инфекция. Я сам перенес два двусторонних воспаления легких», - объясняет Вениамин.

Зато над кроватью висят медали. Две из трех целей, говорит Мандрыкин, воплотились в жизнь.

«В детстве я больше всего мечтал о победе в чемпионате России, Кубке и Олимпийских играх. Вот три главные цели, две из которых сбылись. Почему-то чемпионат мира или Европы с Лигой чемпионов не хотелось так выиграть, как внутренние соревнования. Мечты сбылись на две трети: чемпионат мы с ЦСКА взяли в 2003, а Кубок на год раньше», - поделился футболист с aif.ru.

Но, говорит, не все цели еще реализованы. У Вениамина двое детей и племянник.

«Живем ради них, хотим дать хорошее образование», - рассказывает он.

Об аварии, полностью изменившей его жизнь, Мандрыкин может говорить спокойно. По его словам, пытался оторваться от ГИБДД он тогда не в первый раз - адреналин. Только очень рад, что сильнее всех пострадал сам и никто не погиб.