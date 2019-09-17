«Ребята искупили свою вину»: Губерниев о Кокорине и Мамаеве

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, говоря об освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявил, что они полностью искупили свою вину. Как заявил Губерниев «Звезде», Кокорин и Мамаев сейчас пригодятся любой футбольной команде, учитывая их статус игроков национальной сборной.

«На свободу, как известно, с чистой совестью. Ребята искупили свою вину и сейчас, я думаю, они начнут играть в футбол. С учетом того, что это футболисты уровня национальной сборной, и Кокорин и Мамаев пригодятся любой команде. Про Кокорина уже говорил Сергей Семак, посмотрим, что там будет с "Зенитом". У Мамаева вопрос открыт, но, в любом случае, абсолютно любая команда, включая наших грандов, я думаю, с удовольствием бы их приняла. Возможно, у некоторых коллективов может быть такой, знаете, моральный протест для того, чтобы их не брать. Но, надеюсь, комментаторы все-таки не скажут вот эту сакраментальную фразу: "Посмотрите, как пробил Кокорин: словно стулом ударил!" Вот этого, друзья, нам не надо», - заключил Губерниев.

Сегодня футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев уехали из исправительной колонии в Белгородской области. Спортсмены выпущены на свободу условно-досрочно после того, как отбыли часть своих сроков в тюрьме за участие в двух конфликтах в Москве.

По словам адвоката Юрия Падалко, Кокорин уже заключил новый контракт с футбольным клубом «Зенит», а у Мамаева - действующий контракт с «Краснодаром».