«Зенит» дозаявил Кокорина для участия в матчах чемпионата России

Футбольный клуб «Зенит» подал заявление о дозаявке нападающего Александра Кокорина, который вышел из колонии в Белгородской области, для участия в матчах РПЛ.

«В установленный срок заявление было подано в РФС», - цитирует ТАСС сообщение Российского футбольного союза.

16 сентября Кокорин заключил новый контракт с петербургским клубом. Об этом сообщил адвокат Юрий Падалко.

Нападающий «Зенита», его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев сегодня покинули колонию. Ходатайство об УДО было удовлетворено судом 6 сентября.

Футболисты были осуждены после двух конфликтов в центре столицы в октябре прошлого года. По решению суда, братья Кокорины отправились в колонию на 1 год и 6 месяцев, а Павел Мамаев - на 1 год и 5 месяцев.