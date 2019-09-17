«Домой»: жена Мамаева опубликовала фото освобожденных футболистов

Супруга Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram снимок, на котором запечатлены освобожденные футболисты. Свою публикацию она скромно подписала: «Домой».

Мать освобожденных футболистов Александра и Кирилла Кокориных также в соцсетях опубликовала фотографию со своими сыновьями после их освобождения.

Напомним, 17 сентября футболистов освободили из исправительной колонии №4 в Белгородской области. Их выпустили на свободу по УДО, после того, как они были осуждены за участие в двух крупных конфликтах в Москве.

По словам адвоката Юрия Падалко, Кокорин уже подписал новый контракт с «Зенитом», а у Мамаева - действующий контракт с ФК «Краснодар».