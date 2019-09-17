Мать Кокориных опубликовала снимок с сыновьями

Мать футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла опубликовала в соцсетях фотографию с сыновьями после их освобождения.

«Я снова стала матерью!!! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем кто был с нами все это время!», - написала женщина.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» вышли на свободу по УДО 17 сентября. Кокорин уже успел подписать новый контракт со своим футбольным клубом.