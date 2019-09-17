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«Сегодня я счастлива»: мать Кокориных прокомментировала освобождение сыновей

Александра Арсентьева
11:46 17.09.2019
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева освободили из исправительной колонии №4 в Белгородской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Светлана Кокорина, мать футболиста Александра Кокорина и Кирилла Кокорина, прокомментировала освобождение своих сыновей из колонии по УДО.

«Я снова стала матерью! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем, кто был с нами все это время!» - написала Кокорина на своей странице в Instagram.

Семнадцатого сентября футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева освободили из исправительной колонии №4 в Белгородской области. Они были выпущены на свободу по УДО, после того, как были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы.

Как рассказал адвокат Юрий Падалко, Кокорин уже заключил новый контракт с ФК «Зенит», а у Мамаева - действующий контракт с клубом «Краснодар».

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