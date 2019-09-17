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«Они сделали правильные выводы»: Колосков о Кокорине и Мамаеве

Валентина Пескова
10:54 17.09.2019
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО и покинули колонию в Белгородской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В комментарии «Звезде» Колосков отметил, что ему приятно, что спортсмены вышли на свободу после такого жизненного испытания.

«Они будут продолжать играть, один в "Зените" и другой - в "Краснодаре". Радоваться будут их болельщики, их семьи, клубы, где они будут играть. Мне просто приятно, что люди после такого жизненного испытания вышли. Судя по их лицам, они сделали правильные выводы из этого ЧП. Остается надеяться, что они выйдут на свой уровень и смогут играть не только за свои клубы, но и за сборную команду», - отметил почетный президент РФС.

Сегодня футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 в Белгородской области. Они выпущены на свободу по УДО, после того, как были осуждены за участие в двух конфликтах в Москве.

По словам адвоката Юрия Падалко, Кокорин уже заключил новый контракт с футбольным клубом «Зенит», а у Мамаева - действующий контракт с «Краснодаром».

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