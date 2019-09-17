Овечкин предложил изменить хоккейные правила

«Если игрок щелкает от синей линии, они разве видят его глаза? Ребята, вы чего? Они читеры. Читеры, а только во вторую очередь вратари», - отметил россиянин.

«Мне бы хотелось вернуть затемненные визоры. Если хоккеисту хочется носить такой визор, он должен иметь на это право», - приводит слова Овечкина Sportsnet.

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