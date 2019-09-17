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Овечкин предложил изменить хоккейные правила

Наталья Вальханская
00:14 17.09.2019
Хоккеист поделился, что недоволен запретом на использование затемненных визоров в NHL.
Овечкин предложил изменить хоккейные правила
© Фото: Greg Thompson Icon Sportswire, v Globallookpress

Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за Washington Capitals, предложил изменить правила в хоккее. По мнению спортсмена, игрокам необходимо разрешить использовать затемненные стекла на шлеме.

«Мне бы хотелось вернуть затемненные визоры. Если хоккеисту хочется носить такой визор, он должен иметь на это право», - приводит слова Овечкина Sportsnet.

Хоккеист считает неправдой слова некоторых вратарей, что за тонированными стеклами сложно разглядеть глаза бросающего.

«Если игрок щелкает от синей линии, они разве видят его глаза? Ребята, вы чего? Они читеры. Читеры, а только во вторую очередь вратари», - отметил россиянин.

По его словам, хоккеисты играют для болельщиков, которые хотели бы увидеть что-то новое.

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