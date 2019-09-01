Усик пожелал удачи Поветкину перед боем с Фьюри: видео
Единогласным решением судей в поединке победил Поветкин. Он стал чемпионом WBA International.
© Видео: worldofboxingpromotions, Instagram © Фото: worldofboxingpromotions, Instagram
Украинский боксер Александр Усик поддержал российского спортсмена Александра Поветкина перед боем с британцем Хьюи Фьюри, который накануне состоялся в Лондоне.
Кадры с места появились в Сети.
По словам Усика, на месте оказался проездом, однако решил посмотреть на поединок.
«Успехов вам! Всего доброго», - заключил спортсмен.
Напомним, в минувшей встрече победу одержал россиянин Александр Поветкин. Он стал чемпионом WBA International.