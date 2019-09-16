Экс-хоккеист КХЛ Игорь Мусатов задержан по делу о мошенничестве

В Москве задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова. Спортсмена подозревают в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму 800 тысяч долларов.

Ранее бывший нападающий, выступавший за ряд клубов Континентальной хоккейной лиги, был в федеральном розыске, пишет Sportbox.ru со ссылкой на представителей следствия.

В понедельник, 16 сентября, суд изберет 31-летнему Мусатову меру пресечения. Следствие считает, что в прошлом году в центре столицы хоккеист встретился с занимающимся инвестициями бизнесменом по фамилии Абелян и убедил его совершить сделку по продаже криптовалюты. Адвокат спортсмена Александр Карабанов заявил, что его подзащитный не признает свою вину.

Мусатов является воспитанником московского «Спартака», играл за «Ак Барс», «Нефтехимик», «Атлант», «Салават Юлаев», «Локомотив», «Авангард», «Витязь». Последним его клубом в КХЛ был братиславский «Слован».