Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Экс-хоккеист КХЛ Игорь Мусатов задержан по делу о мошенничестве

Андрей Аркадьев
04:37 16.09.2019
Мусатов является воспитанником хоккейной школы московского «Спартака». Он был нападающим словацкого клуба «Слован», выступающего в КХЛ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Василий Пономарев. РИА Новости

В Москве задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова. Спортсмена подозревают в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму 800 тысяч долларов.

Ранее бывший нападающий, выступавший за ряд клубов Континентальной хоккейной лиги, был в федеральном розыске, пишет Sportbox.ru со ссылкой на представителей следствия.

В понедельник, 16 сентября, суд изберет 31-летнему Мусатову меру пресечения. Следствие считает, что в прошлом году в центре столицы хоккеист встретился с занимающимся инвестициями бизнесменом по фамилии Абелян и убедил его совершить сделку по продаже криптовалюты. Адвокат спортсмена Александр Карабанов заявил, что его подзащитный не признает свою вину.

Мусатов является воспитанником московского «Спартака», играл за «Ак Барс», «Нефтехимик», «Атлант», «Салават Юлаев», «Локомотив», «Авангард», «Витязь». Последним его клубом в КХЛ был братиславский «Слован».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.09.2019, 23:11
«Победная рюмка»: как дагестанские ополченцы остановили вторжение террористов 20 лет назад
Дата16.09.2019, 05:00
«Тюльпаны» спешат на «Центр»: артиллеристы совершают 500-километровый марш
Дата15.09.2019, 16:29
Кокорина и Мамаева готовы взять в «Крылья советов»
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата15.09.2019, 06:00
С высоты птичьего полета: новые кадры швартовки плавучей АЭС «Академик Ломоносов» в порту Певека
Дата11.09.2019, 17:29
В Москве прошла презентация выставки, посвященной жизни маршала Малиновского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:00 Армия
«Тюльпаны» спешат на «Центр»: артиллеристы совершают 500-километровый марш
04:59 В стране и мире
Видео
В Архангельске на дороге появилась «смерть с косой»
04:37 Спорт
Видео
Экс-хоккеист КХЛ Игорь Мусатов задержан по делу о мошенничестве
03:59 В стране и мире
Видео
Данные 14 миллионов компаний и покупателей попали в Сеть
03:58 В стране и мире
«Чудо на кукурузном поле»: граффити о подвиге пилотов А321 открыли в Сургуте
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые зафиксировали движения мертвецов
СМИ: Заворотнюк впала в глубокую кому
Москвичей предупредили о приближении барической «пилы»
Телеканал «Звезда» объявляет конкурс «#ЗагадкиТолстого»
Газ и неизвестность: ученые раскрыли тайну бункера Гитлера
Ритуальные жертвы: выдвинута новая версия гибели группы Дятлова
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.