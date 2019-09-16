Дзюба подарил футболку мальчику, который не дождался его после матча
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба подарил свою футболку мальчику из Калининграда, который не дождался его после матча.
Маленький Артемий вместе с мамой и братом караулил Дзюбу у отеля, где остановилась наша сборная. Он хотел сделать фото с известным нападающим. Но в итоге уехал, так и не увидев своего кумира.
Мама мальчика рассказала, что после того, как они вместе с детьми уехали домой, она выложила пост в соцсети, где отметила Дзюбу, - и он отреагировал.
Футболист рассказал, что его очень тронула история юного болельщика, и предложил встретиться. В итоге Дзюба не только сфотографировался с Артемием, но и подарил мальчику майку, в которой играл на победном матче с Казахстаном. Теперь Артемий, а он тоже занимается футболом, мечтает стать нападающим.