Роналду расплакался после просмотра видео с его умершим отцом

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не сдержал эмоций и расплакался, когда во время интервью ему показали кадры с его погибшим отцом.

Телеведущий Пирс Морган во время интервью для Good Morning Britain продемонстрировал португальцу кадры с его папой на пороге их дома, которых спортсмен никогда не видел. В этом ролике Жозе Динише Авейру говорит, как сильно гордится своим сыном.

«Думал, что интервью будет забавным, но не ожидал, что буду плакать. Я никогда не видел этих изображений. У меня должны быть эти фотографии, чтобы показать моей семье», - признался Роналду.

По словам одного из лучших футболистов современности, своего отца он знал не очень хорошо, так как он был алкоголиком. Роналду отметил, что ему трудно было разговаривать с папой.

Криштиану Роналду сыграл за сборную Португалии 158 матчей и забил 88 голов, оба показателя являются рекордными для португальских футболистов. Также он пять раз побеждал в номинации «Золотой мяч».