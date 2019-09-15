Хоккеист подрался с фанатами во время матча в Новосибирске

На матче второго тура лиги любительского хоккея Новосибирска болельщики устроили потасовку с игроком одной из команд. Об этом сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В ЛДС «Фламинго» встречались команды «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс 2». Во время матча н трибуне между фанатами и одним из хоккеистов произошла стычка. Несколько мужчин атаковали спортсмена, били кулаками, после чего повалили и стали бить ногами.

В драку пришлось вмешаться судьям. Отмечается, что конфликт произошел из-за того, что игрок команды «Драйв» назвал хоккеиста «Кристалла» «лицом с нетрадиционной ориентацией». Оба игрока были удалены с площадки до конца игры.

Когда хоккеист команды «Драйв» проходил мимо запасных команды-соперника его спросили, зачем он так назвал их хоккеиста, тот без объяснений ударил задавшего вопрос. После этого началась потасовка.