Закаленная жизнью: легендарная советская фигуристка Ирина Роднина отметила юбилей

В четверг, 12 сентября, поздравления с юбилеем принимала легендарная советская фигуристка Ирина Роднина. Человек несгибаемой воли, красоты, о достижения которой знают даже те, кто со спортом на «вы».

Три олимпийских золота, десять золотых медалей чемпионата мира и одиннадцать - чемпионата Европы. Ее слезы на пьедестале почета во время исполнения гимна - это уже навсегда символ времени и нашего легендарного и непобедимого советского спорта.

Спортивная карьера Родниной закончилась на самом пике, когда ей было всего 30 лет. Однако этого времени хватило, чтобы навсегда вписать свое имя в историю спорта и страны.

Чемпионат мира 1973-го года в Братиславе: движимый местью за подавление пражской весны сотрудник выключает фонограмму, чтобы сорвать выступление советских спортсменов. Мужское хладнокровие Александра Зайцева объяснимо, но мог ли предполагать злоумышленник, что у Ирины Родниной воли к победе хватит на всех собравшихся в зале? Если не на всю Братиславу. С Зайцевым они блестяще откатывают свою произвольную «Калинку», оставляя за собой славу феноменальной пары.

Преодоление - самая яркая фигура в жизни Родниной. За год до этого происшествия в Братиславе, в 1972-м году, за день до чемпионата мира она получила сотрясение мозга и попала в больницу. Однако на лед вышла по расписанию.

В фигурное катание Роднина попала благодаря бесконечным пневмониям в детстве: врачи посоветовали заняться спортом на открытом воздухе, и в пять лет ее привели на каток в московский парк Прямикова на Таганке.

Закалке характера способствовала и семья Родниной: ее родители - фронтовики. У мамы боевых орденов оказалось больше, чем у отца. Медсестра раньше столкнулась с войной, чем он, офицер. И они привили дочери понятия долга, чести и совести, хотя и не в ущерб непосредственности. Вот как об их первой встрече вспоминает большой друг Родниной - двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов:

«Помню, пришел я на хоккей в ЦСКА. Мы стоим - Харламов стоял рядом, смотрел игру, и вдруг на него напрыгнула Роднина. Вроде бы такой несоветский момент, но так органичен: она такая, какая есть. Она обняла его публично», - вспоминает он.

В Книгу рекордов Гиннеса Роднина попала как ни разу не проигравшая: она стала триумфатором 11 чемпионатов Европы, 10 чемпионатов мира и 3 олимпийских игр. Их пара с Зайцевым стала синонимом высочайшего мастерства, исключительной синхронности, сногсшибательных каскадов и сложных поддержек. Их техника, как тогда писали, «нарушает законы физики и опережает время».

В книге «Слеза чемпионки» Роднина напишет, что это был выдох. Гордость за страну и расставание со спортом, прощание на самом пике, когда в фигурном катании покорять уже было просто нечего. А Ирине Родниной было всего 30 лет - не возраст по нынешним меркам. И надо было искать себя в новых вне-ледовых обстоятельствах. Этот трансфер не стал легкой прогулкой: распался их брак с Александром Зайцевым. Спорт оказался цементом этой пары, в которой, по признанию Ирины, «она никогда не оглядывалась, потому что поддержка - Зайцев - была всегда рядом».

Не нужна Роднина оказалась и своей стране, несмотря на все свои умопомрачительные победы: государство в предчувствии скорого распада в 1980-е годы спортсменами уже не слишком интересовалось. Зато открылись другие двери: Роднину пригласили преподавать фигурное катание в США.

«Более работоспособного человека никогда в жизни не встречал. Она готова работать сутки. Вернувшись в Россию, мне удалось ее уговорить, она принялась развивать общественное движение, связанное с развитием спорта. Ветеранского движения. И так плавно вошла в политику. Она – один из ярких политиков со своим мнением, с умением отстаивать свое мнение», - рассказал Фетисов.

Лучшая подруга на протяжении последней четверти века, или, как она сама себя называет, младшая сестра, депутат Оксана Пушкина убеждена, что без Родниной в России вообще бы не было молодежного спорта. Всю душу, все силы она вкладывает в то, чтобы этот социальный феномен стал частью жизни каждого школьника, каждого студента. Ведь это не только профилактика здоровья. Как показывает жизнь самой Родниной - это школа терпения и тренировка пути к успеху.

«Ира до сих пор ходит каждое утро по 10 километров. Такая форма, ясный ум и способности до сих пор побеждать в этой атмосфере – думской – сохранить себя. Ей это удается третий созыв. Ее вообще очень сложно сломать», - отметила Пушкина.

И все-таки, главные достижения и рекорды - дети. Сын Александр – художник-керамист. Сбежал из Америки и нашел себя в искусстве. Хотя мама предпочла бы линейное развитие событий: экономику или юриспруденцию. Но он последовал другой ее рекомендации: если кто-то тебе что-то советует - подумай, а потом сделай, как считаешь нужным.

«Мама - такой человек, которому подарки дарить сложно. Особенно для нас, ее детей. То, что мы делаем иногда своими руками, мне кажется, ей очень нравится. Но самый лучший для нее подарок – чтобы она была уверена, что знать, что ее дети уверенно стоят на ногах, развиваются и есть к чему развиваться», - рассказал Александр Зайцев.

Дочь Алена Минковская живет и работает в США, где с малых лет росла, когда Ирина занималась тренерской работой в Лос-Анджелесе. Алена сотрудничает с разными изданиями, пишет и ведет программы. С подарком теоретически определилась.

«Она на меня давит, чтобы внуков подарила. У нее пока одна внучка есть Соня есть от Саши. Тяжело сказать. С одной стороны, ей 70 лет, люди удивляются. Она до сих пор очень много работают, до сих пор туда-сюда летает. Я не могу представить, чтобы она остановилась. Ей всегда надо быть в каком-то движении», - отметила она.

Глядя на эту жизнь со стороны, можно сказать: Родниной всегда везло. Но она сама не верит в слепую удачу. Подчеркивает, что это она всегда везла: падала - вставала и шла дальше. Боялась - утраивала усилия. Было трудно - терпела, преодолевала. Была бы цель, а воли к победе хватит.