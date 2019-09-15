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Кокорина и Мамаева готовы взять в «Крылья советов»

Василиса Морозова
16:29 15.09.2019
Футбольный клуб «Сочи» также готов принять к себе одного из спортсменов.
Кокорина и Мамаева готовы взять в «Крылья советов»
© Фото: Dmitry Golubovich, globallookpress

Главный тренер самарской команды «Крылья советов» Миодраг Божович заявил, что готов принять в свой клуб освобожденных по УДО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Я бы взял и Кокорина, и Мамаева», - сказал Божович в интервью Sportbox.

По словам тренера, Кокорин был одним из самых талантливых игроков, которых ему довелось тренировать. Божович выразил сожаление, что российский спортсмен попал в такую историю.

«Надеюсь, он еще сможет заиграть на высоком уровне, потому что у него хорошие профессиональные качества», - добавил тренер.

Кроме того, экс-форвард петербургского клуба может вернуться в футбол уже в этом году и выступать за ФК «Сочи». Об этом сообщил «Чемпионат.com». Так, клуб ведет переговоры с «Зенитом», чтобы Кокорин вернулся в форму в «Сочи» в течение полугода. После истечения этого срока футболист продолжит игру за «Зенит».

Напомним, Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева арестовали после двух драк в Москве осенью 2018 года. Районный суд Белгородской области 6 сентября освободил футболистов по УДО. Таким образом, до 17 сентября спортсмены должны выйти на свободу.

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