«Спартак» проиграл третий матч подряд

Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Игра закончилась со счетом 1:2.

В составе хозяев голами отличился Самюэль Жиго на 12-й минуте игры. У гостей – Владимир Ильин (48-я минута) и Отман Эль-Кабир (60-я минута), который стал лучшим игроком встречи.

Французский защитник «Спартака» забил свой четвертый гол в текущем сезоне чемпионата России, став лучшим бомбардиром команды.

«Урал» проигрывал 0:1 в первом тайме, но сумел вырвать победу, дважды забив во втором тайме. Таким образом, «Спартак» потерпел третье поражение подряд во всех турнирах, оставшись на шестом месте в турнирной таблице. У красно-белых 14 очков. У «Урала» 13 очков, команда идет восьмой.

В следующем туре, который состоится 20 сентября, «Спартак» в гостях сразится с «Уфой». Чуть позже, 22 сентября, «Урал» на выезде встретился с тульским «Арсеналом».