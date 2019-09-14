В НХЛ объявили о трехматчевой дисквалификации Кузнецова за употребление кокаина

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) заявили о дисквалификации российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

Как сообщается на официальном сайте лиги, в допинг-пробе спортсмена был обнаружен кокаин. Кузнецова было решено дисквалифицировать на три матча за «неподобающее поведение».

Ранее 27-летний Кузнец уже был дисквалифицирован: Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила его на четыре года за нарушение антидопинговых правил: в допинг-пробе спортсмена также был обнаружен кокаин. Запрещенное вещество нашли в пробе, взятой 26 мая 2019 года на чемпионате мира в Словакии. Этот срок дисквалификации завершится 12 июня 2023 года.

Кузнецов выступает за «Вашингтон» с сезона 2013/14. В прошлом году спортсмен стал обладателем Кубка Стэнли.

Как уточняет «Спорт-Экспресс», Кузнецов не будет подавать апелляцию на свою дисквалификацию.