В суперфинале «Гонки Героев» поучаствовали почти 2,5 тысячи человек

На территории спортивного клуба «Сорочаны» в Подмосковье состоялся суперфинал «Гонки Героев». В нем приняли участие почти 2,5 тысячи человек разного возраста и уровня физической подготовки со всей России и ближнего зарубежья.

Соревнующимся, многие из которых уже стали победителями региональных этапов, предстояло пройти полосу препятствий длиной 14 километров. На пути им встретилось более 45 преград, среди которых и водные препятствия, и горки, и отвесные стены, и веревочная паутина. Трассу для гонки улучшают с каждым новым соревнованием, а уже в следующем году забеги с препятствиями станут в России официальным видом спорта.

«Уже в следующем году мы будем в официальном реестре профессиональных видов спорта и сможем выдавать категории, судить… В следующем году мы привозим прямо из Великобритании чемпионат мира в пяти дистанциях. Все уже готовятся», - рассказала руководитель проекта «Гонка Героев» Ксения Шойгу.

Экстремальный забег по пересеченной местности «Гонка Героев» проходит в России с 2013 года. География соревнования охватывает десятки городов России.