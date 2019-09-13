ЦСКА всухую обыграли СКА в матче КХЛ
Шайбы в ворота СКА забросили Антон Слепышев, Константинп Окулов и Сергей Калинин.
© Фото: cska-hockey.ru
Столичный ЦСКА обыграл питерский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:3 в пользу московской команды.
Шайбы в ворота СКА забросили Антон Слепышев, Константинп Окулов и Сергей Калинин.
Стоит также отметить игру голкипера армейцев: Илья Сорокин оформил шатаут, отбив все 20 бросков по своим воротам.