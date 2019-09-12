Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу: видео
Чемпиона UFC на родине встретили зажигательными танцами.
© Видео: zdunov_artem, instagram © Фото: khabib_nurmagomedov Instagram, Jason Silva ZUMAPRESS.com Globallookpress
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу. Об этом сообщил глава правительства Дагестана Артем Здунов.
«Дорогие друзья, сегодня поздно ночью в аэропорту столицы встретили чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова... В Дагестане Хабиба не было 100 дней. Торжественный прием прошел под зажигательные танцы легендарного коллектива "Лезгинка"», - написал Здунов в своем Instagram.
Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов встретился в октагоне с Дастином Порье в рамках защиты российским бойцом титула чемпиона UFC. Победу в этом поединке одержал Нурмагомедов, проведя в третьем раунде удушающий прием своему оппоненту.