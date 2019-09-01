«Зенит» обыграл «Спартак» в матче чемпионата России

Петербургский «Зенит» на выезде нанес поражение столичному «Спартаку» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Открытие Арена» в Москве, закончилась победой сине-бело-голубых со счетом 0:1.

Автором гола, забитого в ворота «Спартака» на 41-й минуте игры, стал полузащитник питерской команды Юрий Жирков.

По итогам 8-го тура «Зенит» набрал 17 очков и сейчас находится на втором месте турнирной таблицы чемпионата России. «Спартак» с 14 очками занимает в данный момент шестую строчку.