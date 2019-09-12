Стартовали съемки фильма о легендарной поездке советских футболистов в Англию

В Москве начались съемки фильма «11 молчаливых мужчин». Кинокартина расскажет о поездке советских футболистов в Великобританию в первом послевоенном спортивном сезоне.

Четыре встречи с сильнейшими английскими клубами «Челси», «Кардифф-Сити», «Арсенал» и «Глазго рейнджерс» состоялись в ноябре 1945 года. Футболистов «Динамо» в Англии по началу не восприняли всерьез.

«Что писали англичане, когда они только выезжали туда? Что приедут союзники, хорошие ребята… Но, в принципе, в футбол они играть не умеют. Потому что они там слесари, между водкой-селедкой и снежными процедурами... иногда играют в футбол», - рассказал «Звезде» режиссер фильма Алексей Пиманов.

Все передачи и голы на съемках пытаются передать в полном соответствии с реальной игрой. Тогда «Динамо» показал революционную тактику, которую английские журналисты окрестили «организованным беспорядком». В отличие от соперников, советские нападающие постоянно менялись местам на поле.

Поездка «Динамо» в Великобританию разрушила непререкаемый авторитет английского футбола: два сражения были выиграны и два закончились в ничью. В 2020 году триумфу советского футбола, как и победе в Великой Отечественной Войне исполнится 75 лет – к этому юбилею картина «11 молчаливых мужчин» и выйдет на экраны страны.