У футболиста сборной России украли коллекцию часов стоимостью 23 миллиона рублей

Футболиста Ари, выступающего за футбольный клуб «Краснодар» и сборную России, обокрали на 23 миллиона рублей. Преступник проник в дом спортсмена в Краснодаре через окно и похитил 12 дорогих наручных часов.

Полиция изучила кадры с камер видеонаблюдения и опросила возможных очевидцев, после чего удалось установить, на каком автомобиле передвигался злоумышленник. Благодаря этому стражи порядка задержали ранее судимого местного жителя. Несколько часов он успел продать, а остальные спрятал в подвале заброшенного здания. Похищенное изъяли и вернули законному владельцу.

В Управлении МВД по Краснодарскому краю возбудили уголовное дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Расследование дела продолжается.