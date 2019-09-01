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Российская футболистка умерла в 19 лет от сердечного приступа

Ян Брацкий
20:30 01.09.2019
Команда, за которую выступала юная спортсменка, выразила соболезнования ее родным и близким.
Российская футболистка умерла в 19 лет от сердечного приступа
© Фото: ЖФК «Подольчанка» Подольск, ВКонтакте

Футболистка женского футбольного клуба «Подольчанка» Полина Кобзева ушла из жизни в возрасте 19 лет. Причиной смерти девушки стал сердечный приступ. Об этом сообщается на странице ЖФК во «ВКонтакте».   

«У нас в команде произошло большое горе: скончалась Полина Кобзева, у нее остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем сочувствие и соболезнования ее родным и близким», - говорится в сообщении клуба. 

ЖФК «Подольчанка» начал сбор денег для оказания помощи семье девушки. Клуб, за который выступала Полина, играет во второй по силе лиге чемпионата России. Погибшая спортсменка становилась чемпионкой Московской области по мини-футболу в прошлом сезоне.

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