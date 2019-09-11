«Ленивый и однообразный»: Фергюсон раскритиковал стиль Нурмагомедова в бою против Порье

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов в поединке против американца Дастина Порье был «ленивым и однообразным».

«Каким мне показался Хабиб? Ленивым и однообразным», - сказал Фергюсон, комментируя бой.

По мнению 35-летнего американца, Нурмагомедов во время поединка «прижимал соперника к клетке, давил на него всем весом, однако не предпринимал каких-либо действий».

«У нас в джиу-джитсу такой стиль называется мокрым одеялом», - заявил Тони Фергюсон в эфире MMA Show на ESPN.

При этом американец уточнил, что уважает Нурмагомедова, как потенциального соперника, но знает, «как взломать этот код». Поражение Порье Фергюсон объяснил нехваткой опыта в борьбе.

Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов встретился в октагоне с Дастином Порье в рамках защиты российским бойцом титула чемпиона UFC. Победу в этом поединке одержал Нурмагомедов, проведя в третьем раунде удушающий прием своему оппоненту.

Позже президент UFC Дана Уайт сообщил, что следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон.