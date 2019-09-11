Порье бросил вызов Макгрегору
В 2014 году бойцы уже встречались. Тогда их поединок завершился в пользу Конора Макгрегора.
© Фото: Jeff Brown, GlobalLookPress
Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору.
«Думаю, что наш поединок с Конором имеет больше всего смысла в данный момент», - написал Порье в своем Twitter.
В 2014 году Порье уже встречался с Макгрегором. Тогда поединок завершился победой ирландца.
Напомним, 7 сентября Дастин Порье встретился в октагоне с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в рамках защиты российским бойцом титула чемпиона UFC. Победу в этом бою одержал Нурмагомедов, проведя в третьем раунде удушающий прием своему оппоненту.