Стал известен следующий соперник Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов может провести свой следующий поединок против канадца Жоржа Сен-Пьера. Об этом заявил менеджер россиянина Али Абдель-Азиз.

«Если Хабиб желает драться для наследия, то бой против Сен-Пьера станет огромным событием», - сказал Абдель-Азиз.

По мнению менеджера, бой против Сен-Пьера, которого он назвал величайшим бойцом в истории UFC, принесет Нурмагомедову больше денег, чем поединок против американца Тони Фергюсона. В беседе с TMZ Абдель-Азиз также сообщил, что россиянин будет готов провести бой против канадского спортсмена до конца текущего года.

Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов встретился в октагоне с Дастином Порье в рамках защиты российским бойцом титула чемпиона UFC. Победу в этом поединке одержал Нурмагомедов, проведя в третьем раунде удушающий прием своему оппоненту.

Позже президент UFC Дана Уайт сообщил, что следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон.