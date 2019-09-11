Le Parisien: Шумахер пришел в сознание

Прославленный гонщик «Формулы-1» и семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер находится в сознание и проходит лечение в клинике имени Жоржа Помпиду в Париже. У стен госпиталя дежурят журналисты, но врачи не сообщают никакой информации о состоянии здоровья Шумахера и планов на его лечение. Известно лишь то, что здоровьем чемпиона занимается профессор Филипп Менаше, которого называют пионером клеточной терапии, сообщает издание Le Parisien.

Немецкий гонщик Михаэль Шумахер прикован к кровати с 29 декабря 2013 года, когда, катаясь на лыжах в австрийских Альпах, он получил травму. Все произошло на горном курорте Мерибель, куда спортсмен отправился на отдых в компании своего сына и друзей. Шумахер выехал на неподготовленную трассу и после падения потерял сознание и впал в кому.

За годы госпитализации состояние его здоровья периодически улучшалось. Поклонники одного из быстрейших гонщиков планеты рассчитывают на его полное выздоровление под контролем врачей.