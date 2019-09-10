ФК «Урал» готов принять в свои ряды Кокорина и Мамаева

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут продолжить свою спортивную карьеру в клубе «Урал». Сейчас оба игрока готовятся к освобождению из колонии в Белгородской области, в которой они отбывают наказание за участие в массовой драке в центре Москвы.

Президент команды «Урал» Григорий Иванов заявил, что клуб готов принять скандалистов в свои ряды, если те согласятся на невысокие зарплаты. К тому же Мамаеву и Кокорину предстоит длительный период восстановления спортивных кондиций.

«Конечно, мы не будем против, если сами футболисты этого захотят, у них будет такая возможность. Мы не против взять этих игроков в наш клуб. Они хорошие спортсмены, но я на 90% уверен, что они в нашей команде не окажутся. У Кокорина есть "Зенит", который хочет продлить с ним контракт, у Мамаева "Краснодар", там тоже еще не расторгнут контракт. Поэтому говорить пока не о чем. То, что мы не против, я уже говорил неоднократно», - заявил в разговоре со «Звездой» Иванов.

Шестого сентября Алексеевский районный суд Белгородской области принял решение об условно-досрочном освобождении футболистов из-под стражи. Покинуть стены пенитенциарного заведения они смогут 17 сентября.

Грядущее освобождение Кокорина и Мамаева ранее прокомментировали в РФС. Почетный президент организации Вячеслав Колосков отметил, что, находясь в колонии, игроки повели себя достойно и осознали свою вину. Колосков добавил, что ждет спортсменов на футбольном поле.