Поветкин победил Фьюри и стал чемпионом WBA International
Для российского спортсмена эта победа стала 35 в его профессиональной карьере.
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
В Лондоне, 31 августа, состоялся бой российского боксера-профессионала, выступающего в тяжелой весовой категории, Александра Поветкина и британского боксера-тяжеловеса Хью Фьюри.
Бой продлился все 12 раундов. Единогласным решением судей победу одержал Александр Поветкин и стал чемпионом WBA International, пишет РИА Новости.
За свою профессиональную карьеру Александр Поветкин провел 37 боев, в 35 из которых одержал победу, в 24 - нокаутом. У его соперника Хьюи Фьюри было 26 боев в профессиональной карьере, из которых 23 победы, 13 - нокаутом. Боксеры-тяжеловесы встретились в предварительном бою на турнире, главным поединком которого станет противостояние украинца Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом.