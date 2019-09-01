Поветкин победил Фьюри и стал чемпионом WBA International

В Лондоне, 31 августа, состоялся бой российского боксера-профессионала, выступающего в тяжелой весовой категории, Александра Поветкина и британского боксера-тяжеловеса Хью Фьюри.

Бой продлился все 12 раундов. Единогласным решением судей победу одержал Александр Поветкин и стал чемпионом WBA International, пишет РИА Новости.

За свою профессиональную карьеру Александр Поветкин провел 37 боев, в 35 из которых одержал победу, в 24 - нокаутом. У его соперника Хьюи Фьюри было 26 боев в профессиональной карьере, из которых 23 победы, 13 - нокаутом. Боксеры-тяжеловесы встретились в предварительном бою на турнире, главным поединком которого станет противостояние украинца Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом.