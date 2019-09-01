«Хочу поздравить всю Россию»: Поветкин о победе над Фьюри

Российский боксер Александр Поветкин поделился впечатлениями после уверенной победы над Хьюи Фьюри. Спортсмен признался, что благодарен публике и сопернику за интересный бой.

Поветкин отметил, что английская аудитория очень тепло встретила его, и добавил, что в этой стране действительно любят бокс. Также боксер передалпривет соотечественникам и поздравил всю Россию.

«Я очень счастлив. Мне хочется поблагодарить публику, потому что она очень тепло встречает. В Англии вообще любят бокс. Хочется передать привет всем русским ребятам. Хочу поздравить всю Россию», - цитирует Поветкина «Чемпионат».

Российский боксер одержал победу над Хьюи Фьюри в Лондоне. Бой продлился 12 раундов. Поветкин стал победителем единогласным решением судем и стал чемпионом WBA International.