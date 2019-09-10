Нурмагомедов встретился с наследным принцем Абу-Даби в ОАЭ

Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым после его победы над американцем Дастином Пуарье. Шейх поздравил россиянина с триумфом на турнире UFC, который состоялся накануне в столице ОАЭ.

Фотографию со встречи Мухаммед бен Заид опубликовал в своем Twitter. На снимке, помимо принца, запечатлен Хабиб Нурмагомедов, его отец и тренер Абдулманап, а также члены команды российского спортсмена.

Нурмагомедов 7 сентября защитил титул чемпиона UFC, выиграв поединок с американцем Дастином Порье. Для российского бойца эта победа стала 28-й в карьере при полном отсутствии поражений.