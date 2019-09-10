СМИ: Шумахера будут лечить при помощи стволовых клеток

Семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера экстренно госпитализировали в отделение сердечно-сосудистой хирургии в больницу Жоржа Помпиду в Париже.

Уточняется, что немецкого гонщика доставили в медицинское учреждение накануне, 9 сентября. Его перевозили на носилках в закрытом темно-синем чехле для сохранения конфиденциальности, однако информация о его госпитализации вскоре просочилась в СМИ.

Так, по данным Le Parisien, спортсмена сопровождали в больницу десять человек во главе с кардиохирургом профессором Филиппом Менаше. Лечение в этой больнице Шумахер проходит уже в третий раз. Ранее, весной, спортсмен дважды проходил лечение и реабилитацию в данном учреждении.

Французская газета также сообщает, что в этот раз лечение Шумахера будет проходить с помощью введения стволовых клеток для лечения сердечно-сосудистой недостаточности. Во время реабилитационного процесса планируется использовать новейшие методики, разработанные лично доктором Менаше. Ожидается, что препараты окажут противовоспалительное действие на организм пациента.

Напомним, немецкий автогонщик получил серьезную травму головы в конце 2013 года во время отпуска на курорте Мерибель во французских Альпах. Тогда он катался на горных лыжах и по неосторожности упал в горы. Врачи диагностировали сильное кровоизлияние в мозг, и почти полгода Шумахер находился в коме. В 2018 году спортсмена перевели на домашнее лечение.