Тренер сборной России по бейсболу умер в 37 лет
Прощание пройдет 11 августа Церкве Архангела Михаила, после чего бывшего тренера команды похоронят на Хаванском кладбище.
© Фото: Артемий Артамонов , Facebook
В возрасте 37 лет из жизни ушел из жизни Артемий Артамонов - тренер сборной команды России по бейсболу и главный тренер клуба «РусСтар».
Он умер утром, в 7.45.
«Он был настоящим лидером, с которым всегда складывался успешный коллектив единомышленников и чемпионов», - рассказали в Федерации бейсбола России.
В организации охарактеризовали Артамонова как настоящего профессионала.
Сообщается, что он готовил россиян к выступлению на Олимпийских играх 2020, которые пройдут в Токио.
Прощание с Артамоновым пройдет 11 августа Церкве Архангела Михаила, после чего его похоронят на Хаванском кладбище.