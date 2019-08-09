Тренер сборной России по бейсболу умер в 37 лет

В возрасте 37 лет из жизни ушел из жизни Артемий Артамонов - тренер сборной команды России по бейсболу и главный тренер клуба «РусСтар».

Он умер утром, в 7.45.

«Он был настоящим лидером, с которым всегда складывался успешный коллектив единомышленников и чемпионов», - рассказали в Федерации бейсбола России.

В организации охарактеризовали Артамонова как настоящего профессионала.

Сообщается, что он готовил россиян к выступлению на Олимпийских играх 2020, которые пройдут в Токио.

Прощание с Артамоновым пройдет 11 августа Церкве Архангела Михаила, после чего его похоронят на Хаванском кладбище.