Сдавал не свои анализы: Тайсон рассказал о прохождении допинг-тестов
За всю карьеру Майк Тайсон одержал 50 побед и потерпел шесть поражений.
© Видео: herculezg, Twitter © Фото: PIOTR KUCZA, via www.imago-imagewww.imago-images.de Globallookpress
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон признался, что фальсифицировал допинг-пробы.
Спортсмен пояснил, что для прохождения допинг-проб он сдавал анализы супруги и детей.
«Вначале я использовал мочу жены, однако появился риск, что анализы могут показать беременность, поэтому я стал сдавать мочу сыновей», - признался Тайсон в интревью журналисту издания ESPN, видео которого опубликовали в Twitter.
Напомним, что за свою карьеру Тайсон одержал 50 побед и потерпел шесть поражений.