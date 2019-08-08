«Спартак» обыграл швейцарский «Тун» в Лиге Европы
Матч состоялся восьмого августа 2019 года.
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«Спартак» одержал победу в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 3:2. Дубль удалось оформить Зелимхану Бакаеву.
Напомним, ответная игра пройдет 15 авгусна на стадионе «Открытие Арена» в Москве. За выход в групповой этап Лиги Европы победитель противостояния «Спартак» - «Тун» встретится с победителем пары «Брондбю» – «Брага».