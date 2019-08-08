Кто больше: озвучена общая стоимость всех игроков РПЛ
Самым дорого укомплектованным клубом оказался «Зенит».
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Специалисты подсчитали общую стоимость всех игроков российской Премьер-лиги. Лидером оказался «Зенит». В сумме стоимость футболистов этого клуба составляет €213,15 млн, € 40 млн. из них – за последний трансфер сине-бело-голубых - бразильца Малкома.
На втором месте «Краснодар» - €147,65 млн., на третьем - ЦСКА - €135,55 млн.
Общая цена футболистов «Локомотива» равна €110,03 млн. Замыкает пятерку «Спартак», стоимость его игроков составляет €93,55 млн. Такие данные приводит портал Transfermarkt.