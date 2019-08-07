Названы самые богатые спортсменки мира
При составлении рейтинга учитывался период с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года.
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Forbes опубликовал список самых богатых спортсменок мира, на верхней позиции которого уже в четвертый раз оказалась американская теннисистка Серена Уильямс.
Ее доход составил $29,2 млн, из них $4,2 млн являются призовыми. Остальные средства, как уточняет издание, ей принесли различные рекламные контракты.
На втором месте тоже оказалась теннисистка – представительница Японии Наоми Осака, доход которой равен $24,3 млн. На третьей строчке - теннисистка из Германии Анжелика Кербер. Девушка заработала $11,8 млн.
Кроме того, в топ-10 вошла россиянка Мария Шарапова, она расположилась на седьмой строчке рейтинга. Ее доходы составили $7 млн.