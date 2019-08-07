«Краснодар» проиграл «Порту» в матче Лиги чемпионов

Российский «Краснодар» не смог одержать победу над португальским «Порту» в своем первом матче Лиги чемпионов, пропустив гол на последних минутах встречи.

По мнению эксперта, арбитр матча Тобиас Штилер, назначивший штрафной удар в пользу гостей, с которого и был забит победный гол, допустил ошибку, пишет «СЭ».

13 августа на стадионе «Драгау» в Порту состоится ответный матч.

Стоит отметить, что пока клубы Российской Премьер-Лиги не побеждали в этом еврокубковом сезоне.