«Краснодар» проиграл «Порту» в матче Лиги чемпионов
Встреча состоялась 7 августа на домашнем стадионе российского клуба.
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
Российский «Краснодар» не смог одержать победу над португальским «Порту» в своем первом матче Лиги чемпионов, пропустив гол на последних минутах встречи.
По мнению эксперта, арбитр матча Тобиас Штилер, назначивший штрафной удар в пользу гостей, с которого и был забит победный гол, допустил ошибку, пишет «СЭ».
13 августа на стадионе «Драгау» в Порту состоится ответный матч.
Стоит отметить, что пока клубы Российской Премьер-Лиги не побеждали в этом еврокубковом сезоне.