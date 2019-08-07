Отец Нурмагомедова объяснил отказ Макгрегора от поездки в Дагестан

Отец и тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, почему Конор Макгрегор отказался от поездки в Дагестан даже после приглашения.

«Он не приехал, к сожалению. Сомневается в безопасности. Очевидно, он не в курсе, что любой человек, приехавший на Кавказ, становится в первую очередь гостем, а не противником», - рассказал Нурмагомедов-старший.

Он утверждает, что российский боец не отказался бы от приема Макгрегора из-за кавказских традиций: спортсмена бы встретили, угостили и проводили, пишет «Советский спорт».

В октябре 2018 года Нурмагомедов-старший пригласил ирландца на чемпионат мира по боевому самбо в Махачкалу. В этом же месяце российский боец одержал победу над Макгрегором, защитив пояс чемпионата UFC в легком весе. Но из-за потасовки после поединка обоих спортсменов дисквалифицировали.