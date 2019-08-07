Спортсмен без компромиссов: Валерий Газзаев отмечает 65-летие

Футбольный тренер Валерий Газзаев сегодня отмечает 65-летие. Теперь он все чаще посвящает себя близким. День рождения тренер вместе с супругой Беллой отмечает на отдыхе - с той, которая 40 лет рядом.

«Я думаю, что это достаточный срок, чтобы ценить и дорожить друг другом, то, что мы хотим сегодня передать нашим детям, то, что мы хотим передать нашим внукам», - заявил Газзаев.

Газзаев никогда не пропускал тренировки и был неуступчив на поле, его называли спортсменом без компромиссов. И жажды к победе он не растерял, оказавшись во главе армейского клуба и сборной России. Об этом говорят и те, кто знает тренера долгие годы.

«Он был абсолютно заводной, терпеть не мог никакие поражения и проигрыши, это было просто невозможно. Что футбол, что какие-то другие виды активности и деятельности, он всегда старался достичь той цели, которую нужно достичь», - рассказал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

Газзаев и советский футбол определенно дружили. Он почти сразу оказался в юниорской сборной Союза. Он был звездой московского «Динамо», а в чемпионатах СССР забил больше 100 голов.

«Для меня самый большой критик - я сам. Надо к себе критически подходить, видеть ошибки. Я никогда публично не признавал свои ошибки, но внутренне всегда все анализировал, и это, наверное, правильно», - сказал Газзаев.

Многие до сих пор ассоциируют этого человека с центральным спортивным клубом армии. С ЦСКА, кстати, он выигрывал чемпионат России, суперкубки, но самая знаковая победа - финал кубка UEFA в 2005 году. В том же году Валерий Газзаев был признан лучшим тренером старого света.

«Конечно, его не хватает в футболе... Не хватает этого азарта, таких каких-то экстремальных ситуаций, в которых он в большей степени побеждал всегда. Мне не хватает соперничества с ним», - рассказал главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин.

Сейчас Газзаев - замглавы комитета по физической культуре и делам молодежи в Госдуме. Но в большом футболе последнего слова еще не сказал, а потому - кто знает, сколько новых звезд зажжет в будущем этот известный тренер. Шестьдесят пять лет, как говорит сам Газзаев, это только начало.