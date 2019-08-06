Овечкин провел мастер-класс для юных хоккеистов в Китае
Спортсмен выступил в качестве международного посла Национальной хоккейной лиги.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Российский хоккеист Александр Овечкин посетил Пекин в рамках тура, где он выступает в качестве международного посла NHL.
В столице Китая спортсмен вышел на лед и провел тренировку для подрастающего поколения хоккеистов.
«Строятся катки, и приятно видеть, что хоккей развивается в этой стране», - отметил Овечкин.
Александр Овечкин в составе национальной команды боролся за право стать лучшим на 11 чемпионатах мира и трех Олимпийских играх в своей карьере. На данный момент Овечкин является капитаном команды «Вашингтон Кэпиталз».