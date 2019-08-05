«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома

«Зенит» высказался об обвинениях в расизме, которые выдвинули иностранные СМИ, заподозрив болельщиков клуба в неприязни к новому нападающему Малкому.

«54 078 человек вместе аплодируют нашему новичку Малкому. Посмотрите сами, а не с помощью чужих слов», - говорится на официальной странице команды в Twitter.

Ранее слухи о том, что фанаты «Зенита» не приняли Малкома, стали появляться в западной прессе, в том числе, в британской газете The Sun.

Напомним, что в питерский клуб футболист перешел из «Барселоны».