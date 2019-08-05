«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Бразильский футболист Малком перешел в санкт-петербургскую команду «Зенит» в августе 2019 года.
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
«Зенит» высказался об обвинениях в расизме, которые выдвинули иностранные СМИ, заподозрив болельщиков клуба в неприязни к новому нападающему Малкому.
«54 078 человек вместе аплодируют нашему новичку Малкому. Посмотрите сами, а не с помощью чужих слов», - говорится на официальной странице команды в Twitter.
Ранее слухи о том, что фанаты «Зенита» не приняли Малкома, стали появляться в западной прессе, в том числе, в британской газете The Sun.
Напомним, что в питерский клуб футболист перешел из «Барселоны».