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«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома

Александра Романовская
05:33 05.08.2019
Бразильский футболист Малком перешел в санкт-петербургскую команду «Зенит» в августе 2019 года.
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

«Зенит» высказался об обвинениях в расизме, которые выдвинули иностранные СМИ, заподозрив болельщиков клуба в неприязни к новому нападающему Малкому.

«54 078 человек вместе аплодируют нашему новичку Малкому. Посмотрите сами, а не с помощью чужих слов», - говорится на официальной странице команды в Twitter.  

Ранее слухи о том, что фанаты «Зенита» не приняли Малкома, стали появляться в западной прессе, в том числе, в британской газете The Sun.

Напомним, что в питерский клуб футболист перешел из «Барселоны».

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