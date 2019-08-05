Российские волейболистки пробились на Олимпиаду-2020

Российские волейболистки обеспечили себе поездку на летние Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в следующем году. Девушки одержали победу над соперницами из Южной Кореи в заключительном туре квалификации.

Игра прошла в воскресенье, 4 августа в спортивном комплексе «Янтарный» в Калининграде. По ходу матча россиянки уступали со счетом 0:2, но им удалось переломить ход встречи. В итоге игра завершилась со счетом 3:2 в пользу российских спортсменок.

Самым результативным игроком матча стала кореянка Ким Ен Кун (25 очков), в сборной России отличились Наталия Гончарова (20 очков) и Ирина Королева (17).