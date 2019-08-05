Сборная России взяла серебро на ЧЕ по прыжкам в воду

Сборная России по прыжкам в воду в составе Екатерины Беляевой, Виталии Королевой, Виктора Минибаева и Ильи Молчанова заняла второе место в командных соревнованиях на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.

Российские атлеты показали результат в 401,05 балла.

Победителями стали представители Германии, их результат - 405,50 балла. Тройку лучших замкнули спортсмены из Британии, которые набрали 392,00.

Чемпионат Европы закончится 11 августа.