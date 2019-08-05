Сборная России взяла серебро на ЧЕ по прыжкам в воду
Наши спортсмены набрали 401,05 балла.
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
Сборная России по прыжкам в воду в составе Екатерины Беляевой, Виталии Королевой, Виктора Минибаева и Ильи Молчанова заняла второе место в командных соревнованиях на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.
Российские атлеты показали результат в 401,05 балла.
Победителями стали представители Германии, их результат - 405,50 балла. Тройку лучших замкнули спортсмены из Британии, которые набрали 392,00.
Чемпионат Европы закончится 11 августа.