Названа минимальная стоимость билетов на футбольный матч Россия - Казахстан

Стоимость самых дешевых билетов на игру между командами России и Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года по футболу составит 750 рублей, цена самого дорогого билета составит 10 000 рублей. Об этом говорится на сайте Российского футбольного союза.

Отмечается, что фанаты смогут в одни руки приобрести до четырех билетов.

Матч пройдет девятого сентября на стадионе в Калининграде, начало встречи - 21.45 по московскому времени. В первом матче, который состоялся в Нур-Султане 24 марта, российские футболисты разгромили казахстанцев со счетом 4:0. Шестого сентября россияне выйдут на поле против команды Шотландии.

В отборочной группе I сборная России занимает второе место, после четырех матчей набрав девять очков. Лидируют бельгийцы (12 очков), на третьей строчке находится команда из Казахстана (6), сборная Шотландии расположилась на четвертой строчке (6), пятое место занимают киприоты (3), таблицу замыкает команда Сан-Марино (0).

Стадион «Калининград» построили к чемпионату мира по футболу, который прошел в 2018 году в РФ. На арене были проведены четыре встречи группового этапа турнира. Арена является домашним стадионом калининградской команды «Балтика», вместимость стадиона составляет 35 016 человек.